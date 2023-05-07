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Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

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Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu. Büyük İstanbul Mitingi'nden dikkat çeken fotoğraflar geldi...

Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını bugün İstanbul'da gerçekleştirdi.

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Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Erdoğan, resmi rakamlara göre mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Erdoğan, "Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı?" dedi.

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Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Erdoğan'ın mitingde konuşma yaptığı sırada objektife yansıyan fotoğrafları şöyle:

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