Büyük İstanbul Mitingi'nden çarpıcı fotoğraflar! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 700 bin kişi katıldı

Erdoğan, "Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı?" dedi.