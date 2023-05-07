Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaset' çıkışı! Malvarlıklarını yurtdışına kaçırıyorlar

CHP lideri ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, Kırıkkale mitinginde Ali Yeşildağ'ın ailesi tarafından yalanlanan kaset iddiasını gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bir milyar euro götürdüğünü söylüyor. Bunu yasaklıyorlar. Yapmaları gereken bu adam yalan söylüyorsa doğrusu nedir araştıracaksın. Konuşmasın istiyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın “rüşvet” iddiaları için "Konuşmasın istiyorlar, yapmaları gereken doğrusu nedir araştıracaksın" dedi. Yeşildağ ailesi bugün yaptığı açıklama ile "Suç makinası, FETÖ tarafından konuşturuluyor" demişti. Kırıkkale’de düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Malvarlıklarını yurtdışına götürüyorlar...

– Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar. Onları son kuruşuna kadar alacağım, Türkiye’ye getireceğim. Esnafa, çiftçiye, ev kadınlarına vereceğim. Geleceğiz, Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız.

– Şimdi bir de bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasının karnından doğmadı. Siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban yani Kılıçdaroğlu, kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Milliyetçilik herkesi kucaklamak demektir.

Kim terörden yana olursa...

– Kim teröre destek verirse, kim terörden yana olursa, kim teröristlerin ayağına hakimleri savcıları götürürse, kim şehitlere kelle derse Allah bin belasını versin. Sinan Ateş’i unuttuğumu sanmayın. Ankara’nın göbeğinde güpegündüz uyuşturucu çeteleri tarafından vuruldu. Sinan Ateş’in faillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım yargıya teslim edeceğim.

Şehidin parasına el uzatan milliyetçi mi olur!

– 15 Temmuz şehitleri var, para toplandı. Vatandaş dünyanın parasını verdi. Nerede bu paralar. Ya şehidin parasına el uzatana adamdan milliyetçilik olur mu ya, bunlar mı milliyetçi!

1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor

– Dün Ali Yeşildağ diye birisi malum bunlar saraya çok yakın insanlar. 1 milyar Euro götürdüğünü söylüyor. Bunu yasaklıyorlar niye konuştun diye. Yapmaları gereken, bu adam yalan söylüyorsa hemen savcılığa bildireceksin doğrusu nedir araştıracaksın. Malı götürecekler. 418 milyar dolar götürdüler, 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.