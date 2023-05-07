Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da Selahattin Demirtaş'ı geçti! İşte 4 ilin anket sonuçları...

Rawest Araştırma, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada toplam 5 bin 979 kişi ile yüz yüze görüşülerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçmenin oy eğilimleri ölçüldü. Dört ilin ortalamasında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,4 oy alıyor. 2018 seçiminde Selahattin Demirtaş bu dört ilde yüzde 49,3 oy almıştı.