Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da Selahattin Demirtaş'ı geçti! İşte 4 ilin anket sonuçları...
Rawest Araştırma'nın Kurt seçmenin ağırlıkta olduğu Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı ankete göre dört ilin ortalamasında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,4 oy alıyor. 2018 seçiminde Selahattin Demirtaş bu dört ilde yüzde 49,3 oy almıştı.
Rawest Araştırma, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada toplam 5 bin 979 kişi ile yüz yüze görüşülerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair seçmenin oy eğilimleri ölçüldü. Dört ilin ortalamasında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 62,4 oy alıyor. 2018 seçiminde Selahattin Demirtaş bu dört ilde yüzde 49,3 oy almıştı.
Rawest Araştırma'nın 4 ilde yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalıyor. İlk turda kararsızlar dağıtıldığında adaylar illere göre şu oyları alıyor:
Diyarbakır anket sonucu
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 76,3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 20,5
Muharrem İnce: Yüzde 3,1
Sinan Oğan: Yüzde 0,1
Mardin anket sonucu
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 28,9
Muharrem İnce: Yüzde 4
Sinan Oğan: Yüzde 1,1