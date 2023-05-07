Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Konyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı. Karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Konyaspor'un gollerini; 48'de Uğurcan Yazgılı, 55'te Soner Dikmen atarken konuk ekibin sayılarını 46 ve 53. dakikalarda Cardoso kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor 46 puana, Kayserispor da 49 puana yükseldi.
Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor ise haftayı BAY olarak geçecek.