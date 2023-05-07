BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  SPOR

Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Konyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü...

Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Konyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı. Karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Konyaspor'un gollerini; 48'de Uğurcan Yazgılı, 55'te Soner Dikmen atarken konuk ekibin sayılarını 46 ve 53. dakikalarda Cardoso kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor 46 puana, Kayserispor da 49 puana yükseldi.

Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor ise haftayı BAY olarak geçecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Giresunspor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Giresunspor Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"
Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
TFF duyurdu; futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi
TFF duyurdu; futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi
Şanlıurfa'da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Büyük İstanbul mitingi! Bay baş Kemal istersen fıçılarla iş, milletim sarhoşa ayyaşa bu ülkeyi bırakmaz
Büyük İstanbul mitingi! Bay baş Kemal istersen fıçılarla iş, milletim sarhoşa ayyaşa bu ülkeyi bırakmaz
 83 yaşındaki Menşure nine: "Erdoğan kazansın koç keseceğim"
 83 yaşındaki Menşure nine: "Erdoğan kazansın koç keseceğim"
Hadise'den Ebru Gündeş sorusuna cevap
Hadise'den Ebru Gündeş sorusuna cevap
Saray Bosna'daki Balkan Oyunları-Yarı Maraton'a Türk Askeri damga vurdu
Saray Bosna'daki Balkan Oyunları-Yarı Maraton'a Türk Askeri damga vurdu
Ağrı'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Süper Toto Süper Lig'de Sivasspor'a Ümraniye şoku: 4-1
Süper Toto Süper Lig'de Sivasspor'a Ümraniye şoku: 4-1
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaset' çıkışı! Malvarlıklarını yurtdışına kaçırıyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaset' çıkışı! Malvarlıklarını yurtdışına kaçırıyorlar