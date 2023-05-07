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Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"

Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sivas’ta düzenlenen Halk Buluşmasına katıldı. Toplanan kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Türkiye’nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Türkiye'nin yeni bir döneme ihtiyacı var. İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, geçerken birbirine eğri eğri bakmadığı, birbirine selam verdiği, selam aldığı bir dönemi başlatacağız. Ülkeyi güler yüzlü insanlar yönetecek" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Sivas’ta düzenlenen Halk Buluşmasına katıldı. Mevlana Caddesinde düzenlenen Halk Buluşması'na katılarak alanı dolduran vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs günü demokrasi şöleni yaşamaya ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Sözlerinin başında Sivas’ın kendisini heyecanlandırdığını ve şehrin cumhuriyet koktuğunu ifade ederek, “Sivas beni hep heyecanlandırır. Sivas Mis gibi cumhuriyet kokar çünkü. Şunu açmış gibi özgürlük kokar. Egemenliğin tescilinin başladığı yerdir Sivas. Onun için Sivas beni heyecanlandırır. Sivas’ta tam 108 gün Ata'mızın ayak izleri vardır. Sivas'ta sokaklarında, caddelerinde yürürken sanki Atatürk'ün ayak izlerini arar gibi yürürüm” diye konuştu.

“Türkiye’nin yeni bir döneme ihtiyacı var”

İmamoğlu Türkiye’nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Türkiye'nin yeni bir döneme ihtiyacı var. İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, geçerken birbirine eğri eğri bakmadığı, birbirine selam verdiği, selam aldığı bir dönemi başlatacağız. Ülkeyi güler yüzlü insanlar yönetecek.

Bu ülkenin farklı görüşleri bir araya geldi. Bu seçim bir parti seçimi değil, bu seçim bir dönemin bittiği bir seçim. En doğruyu ben bilirim diyen aklın evine gittiği bir dönem. Böyle bir dönemi başlatacağız. Türkiye'nin yeniden güvenli, mutlu, huzurlu bir ülke olmasını sağlayacağız. Biz sadece millet ittifakının iktidarını kurmak için değil, 86 milyon insanın iktidarını kurmaya geliyoruz” şeklinde konuştu.

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