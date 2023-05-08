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14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

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14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

Türkiye, 6 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. 

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14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde bugün itibari ile 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.

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14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Şeffaf sandık, kabin ve oy pusulaları basın mensuplarına tanıtıldı.

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14 Mayıs seçimine 6 gün kaldı! 64 milyondan fazla kişi oy kullanacak işte sandıklar ve oy pusulaları

İşte sandıklar ve oy pusulaları...

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