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Quick Sigorta’dan acentelerine "Finansal Ürünler" eğitimi

Quick Sigorta’dan acentelerine "Finansal Ürünler" eğitimi

Quick Sigorta, ticaret ve sanayi odalarında toplantılar düzenleyip finansal ürünlerini bölge acenteleri ve iş insanlarına anlatacak

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Finansal ürünleri sigorta sektörünün geleceği olarak gören Quick Sigorta, acentelerine yönelik “Finansal Ürünler” eğitimlerine başladı.

Şirket açıklamasına göre, Quick Sigorta, Corpus Sigorta ve Quick Finans’ı çatısı altında bulunduran Maher Holding’de 2023, “değişim, dönüşüm, etkileşim” yılı olarak belirlenmişti.

Bu doğrultuda aksiyon alan Quick Sigorta, acentelerinin finansal market dönüşümüne hız kazandırarak kendileri için daha fazla gelir oluşturacak “Finansal Ürünler” eğitimlerine başladı.

Fatura koruma sigortası, eğitim koruma sigortası, kira koruma sigortası, poliçe prim kredisi ve diğer finansal ürünlerin yer aldığı ilk eğitimler 4-5 Mayıs tarihleri arasında Quick Tower’da verildi. Quick Sigorta’nın Finansal Ürünler eğitimlerine İstanbul ve yakın illerde faaliyet gösteren Quick Sigorta acentelerinin ilgisi büyük oldu.

Kefalet Sigortası ile başlayan eğitim programında Quick Sigorta’nın kefalet sigortasına dönük yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verilirken eğitimlerin ikinci bölümünde “Finansal Sigorta Ürünleri” ele alındı. Bu bölümde fatura koruma sigortası, eğitim koruma sigortası, kira koruma sigortası ve bina tamamlama sigortası hakkında detaylı bilgiler acentelere aktarıldı.

Eğitimler önümüzdeki günlerde Anadolu’ya da yayılacak, bölgelerdeki acenteleri için seri eğitim programları düzenlenecek. Quick Sigorta ayrıca, ticaret ve sanayi odalarında toplantılar düzenleyip finansal ürünlerini bölge acenteleri ve iş insanlarına anlatacak.

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