Gültekin Uysal eşi Hatice Uysal kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

6'lı masanın koalisyon ortaklarından biri olan Gelecek Partisi Lideri Gültekin Uysal özel hayatı ile de merak ediliyor. Masanın en genç ve en sessiz ismi olan Gültekin Uysal Hatice Uysal ile evli. Seçim çalışmalarında eşine yardım eden Hatice Uysal 45 yaşında. Çocuk gelişimi alanında uzman olan Hatice Uysal "Çocuk Edebiyatı" adlı kitap da yazdı.

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Millet İttifakı'nın içinde olan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal hayatı ve siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Masanın en sessiz isimlerinden biri olan Gültekin Uysal aslen Afyonkarahisarlı. Şu anda 47 yaşında olan Gültekin Uysal, Hatice Uysal ile evli. Peki Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal kimdir, ne iş yapıyor?

Hatice Uysal kimdir?

Hatice Uysal İstanbul doğumlu ve 45 yaşında. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzmanlaştı. Mezuniyet sonrası çeşitli kurumlarda çocuk eğitmeni olarak çalıştı. Hatice Uysal, 2002 yılında Gültekin Uysal ile evlendi.

Çiftin Kayra ve Berrin adında iki kız çocuğu oldu. Hatice Uysal, evlendikten sonra da mesleğini sürdürdü. Aynı zamanda çocuk edebiyatı ve ebeveynlik konularında kitaplar yazmaya başladı. Eğiten Kitap yayınevi tarafından yayınlanan "Çocuk Edebiyatı" adlı kitabı, çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve hayal güçlerini geliştirmesi için önerilen bir eserdir. Hatice Uysal, eşi Gültekin Uysal'ın siyasi kariyerine de vermektedir.

Gültekin Uysal, 2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında gençlikten sorumlu başkan yardımcılığı, 2007 yılında milletvekilliği, 2012 yılından beri de Demokrat genel başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında yapılan seçimlerde ise İYİ Parti listelerinden Afyonkarahisar milletvekili seçilmiştir. Hatice Uysal, eşiyle birlikte Afyonkarahisar'da yaşamaktadır. Aile şirketi Reisoğlu Mermer'in yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamaktadır.

Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları sivil toplum kuruluşlarının üyesidir. Hatice Uysal, çocuk bakımı ve ebeveynlik konusunda uzman bir yazar ve eğitimcidir. Çocuk edebiyatına katkı sağlayan bir eser vermiştir.