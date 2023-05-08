MHP'li Celal Adan'dan İmamoğlu saldırısı yorumu: Üzücü

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğraması hakkında konuştu: Bu olay üzücü olmuşturAbone ol
MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum’daki mitingde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili, “Bu olay üzücü olmuştur” dedi. Adan, “Bugün yarın sebepler açıklanır” şeklinde konuştu.
MHP’li Adan, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adan, ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52-53 oy alacağını söyledi.