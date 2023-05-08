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Ekrem İmamoğlu'na saldırıda gözaltılar başladı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na saldırıda gözaltılar başladı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, olayla ilgili gözaltılar olduğunu duyurdu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu. Bakan Bozdağ, “Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığmız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var” dedi.

Erzurum'da ne olmuştu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğramış, İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı. Yarıda kesilen mitingde birçok yurttaş saldırı sonucunda yaralanmıştı.

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