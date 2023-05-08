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Manisa'da "atbaşı" çalışmaya başladı! Manisa petrolünde deneme üretimine geçildi

Manisa'da "atbaşı" çalışmaya başladı! Manisa petrolünde deneme üretimine geçildi

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan Yağbasan 1 deneme-üretim sahasında, Atbaşı sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi.

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Atbaşı pompasıyla deneme üretim bölge halkını heyecanlandırdı. Bir süre önce kurulumu tamamlanan Atbaşı petrol pompasıyla yüzeye çıkartılan numunelerin ise tankerlerle İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan petrol rafinerisine gönderildiği öğrenildi.

Bölgedeki çalışmaların umut verici olduğunu ve Atbaşı adlı petrol pompasının kurulmasıyla sahada petrol beklentisinin yükseldiğini belirten Jeofizik mühendisi Adnan Karataş (58), TPAO’nun, Yağbasan 1 deneme-üretim sahasına 500 metre mesafede yeni bir saha da çalışma başlattığını söyledi.

“Beklentimiz yüksek düzeyde rezerve ulaşılması”

Sahaya kurulan Atbaşı sondaj pompasının bölge halkında heyecan oluşturduğunu anlatan Karataş, “Bilindiği üzere bu bölgede yaklaşık 6 ay önce bir çiftçimiz tarafından zeytin tarlasını sulamak amacıyla bir sondaj kuyusu açıldı. Su sondaj kuyusundan çıkan siyah renkteki sıvıdan alınan numunelerden elde edilen verilere göre de sıvının yüzde 95’lik kısmının su, yüzde 5’lik kısmının ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Bunun sonucunda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Yağbasan Mahallemizde belirlenen başka bir alanda 250 metrelik başka bir sondaj çalışması yapıldı. Bu sondajda da yine petrol ürününe rastlandı. Şuanda TPAO’ya bağlı ekipler tarafından söz konusu alana Atbaşı diye bilinen mekanik sistem kuruldu. Bu sistem ile bölgede deneme üretimine geçilmiş durumda. Buradan çıkan numuneler, tankerlerle Aliağa’ya gönderiliyor. Deneme üretimi için Atbaşı denilen sistemin kurulmuş olması, bölgede heyecanla karşılandı. Artık beklentimiz, bu bölgede yüksek düzeyde bir rezerve ulaşılması” dedi.

TPAO’nun saha çalışmaları genişliyor

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Yağbasan-1 sahasına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sahada ham petrol arama çalışması yapılacağını belirten Karataş “Sondaj yöntemi ile ham petrol arama çalışması yapılacak olan bölgede şuanda çalışmalar devam ediyor. Sondaj çalışmasının 30 gün süreceği 200 ile bin metre arasında bir derinliğe inileceği belirtildi. Bu sahadan da beklenti oldukça yüksek” dedi.

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