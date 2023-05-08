Sare Davutoğlu kimdir, kaç yaşında? Ahmet Davutoğlu eşi ne iş yapıyor?

Seçime sadece 6 gün kala Türkiye'de meydanların ateşi ise iyice çıktı. Son dönemlerde adı en çok konuşulan isimlerden biri de Millet İttifakı içinde olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu. Peki özel hayatı ile merak edilen Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Sare Davutoğlu eşi gibi aslen Konyalı ve kadın doğum doktoru.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 gün sonra yani 14 Mayıs Pazar günü yapılacak, vatandaşlar oyunu kullanacak. Seçim için son virajında dönüldüğü şu günlerde adı sık sık konuşulan isimlerden biri de eski Başbakanlardan olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu oldu. Meydanlarda Millet İttifakı ile birlikte gördüğümüz Ahmet Davutoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. 64 yaşında olan Ahmet Davutoğlu aslen Konya Taşkent doğumlu. Ekonomi bölümü mezunu da olan Ahmet Davutoğlu'nun eşinin adı Sare Davutoğlu'dur. 1986 yılında evlenen çiftin Meymune Babaoğlu, Ayşe Çalık, Mustafa Davutoğlu, Hatice Evci, Fahrünnisa Erdem, Perihan Demiray adında 4 çocuğu vardır.

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun asıl mesleği kadın doktorudur. İstanbul’da kendine ait bir muayenehanede doktorluk da yapan Sare Davutoğlu, birçok ünlü isimle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın da doktorudur.

Ahmet Davutoğlu kimdir:

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı.

1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent ünvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü.

1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul’da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.

Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Foreign Policy Dergisi’nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında “İlk 100 Küresel Düşünür” listesinde yer aldı.

2012 yılında Time Dergisi’nin seçtiği “En etkili 100 kişi” arasında ismi yer aldı.

Woodrow Wilson Kamu Hizmeti Ödülü (2010),AMSS UK Building Bridges Ödülü (2010),Uluslararası Hümanistler Ligi 21. Yüzyılın Lideri Ödülü (2012) ve Makedonya Dostluk Ödülü (2012) gibi ödüller başta olmak üzere bir çok ödül aldı.

2002 yılının Kasım ayında Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.

1 Mayıs 2009 tarihinde 60. T.C. Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. T.C. Hükümeti’nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti.

Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynadı.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi.

29 Ağustos 2014 tarihinde AK PARTi Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Sare Davutoğlu kimdir?

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile tıp fakültesinde okurken tanışan Sare Davutoğlu, 30 yılı aşan evliliklerinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu söylüyor. Sare Davutoğlu, “Yıllardır İstanbul Bahçelievler'de, aynı evde oturuyoruz ama Ahmet Bey çok az uğrayabiliyor evine. Çocuklar da zaman zaman buna sitem ediyor” diyor. Hatta küçük kızı Hacer Bike'nin 5 yıl önce Başbakan Erdoğan'a, “Galiba babam belinde silahlı, kulağında kulaklık olan adamları daha çok görür. Bunu ona söylediğimde hiç sevemediğim bir şey söyler. Ne mi? Senin geleceğin için, der ve güler. Neyse yatacam, güle güle” diye bir mektup yazdığını anlatıyor. Sare Hanım, eşinin özellikle bulamaç ve bulgur çorbasını çok sevdiğini, peynirli yumurta pişirmekten de çok hoşlandığını söylüyor.

Sare Davutoğlu 1984 yılında Ahmet Davutoğlu ( Başbakan) ile evlenmiş, 1986 yılında Sefure adını verdikleri ilk çocukları da olan kızlarını kucağına almıştır. 1987 yılında mecburi hizmetini yerine getirmek için Kars’a giden Sare Davutoğlu, 1988 yılında mecburi hizmetini İstanbul’da sürdürmüştür. İkinci çocukları Memnune ise 1988 yılında doğmuştur.

1990 senesinde eşi Ahmet Davutoğlu’nun Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’ne yardımcı doçent olarak görev almasıyla ailece Malezya Kuala Lumpur’a yerleşmişlerdir. 5 yıl sonra Malezya’dan dönünce İhtisasa başlayan Sare Davutoğlu, 1999 senesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

İstanbul’da kendine ait bir muayenehanede doktorluk da yapan Sare Davutoğlu, birçok ünlü isimle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’ın da doktorudur. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi olan Davutoğlu, aynı zamanda Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı’nda da üyedir.