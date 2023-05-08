Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çilek, kabusunuz olabilir!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir çilek alerjisi hakkında önemli bilgiler verdi. Aldemir çileğin, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabildiğini söyledi.

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, yaygın olarak görülen besin alerjilerinden birinin de çilek alerjisi olduğunu, antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan çileğin, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabildiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir çilek alerjisi hakkında önemli bilgiler verdi. Aldemir, alerji, bünyenin bazı maddelere verdiği reaksiyon olarak tanımlandığını söyleyerek, “Alerjik reaksiyonlar, vücutta çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Alerjiler toz ve güneş gibi dış etkenlerden kaynaklı olabileceği gibi direkt ağız yolu ile bünyeye alınan gıdalardan da kaynaklanabilir. Yaygın görülen besin alerjilerinden biri de çilek alerjisidir. Antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan çilek, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabilmektedir” dedi.

İçerisinde çilek bulunan kozmetik ürünler de alerji yapabilir

Çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebebin çileğin gıda olarak tüketilmesi olmadığına değinen Aldemir, “Çileğin ait olduğu meyve familyasında var olan bir proteinden kaynaklanan çilek alerjisi, pek çok farklı sebepten kaynaklı olarak vücutta belirti gösterebilir. Çilek alerjisinin görülmesindeki başlıca sebep, çileğin ağız yoluyla tüketilmesi ve direkt olarak sindirim sistemine karışmasıdır. Ancak çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebep çileğin gıda olarak tüketilmesi değildir. Şampuan, el kremi, vücut spreyi veya dudak koruyucu gibi kozmetik ürünlerin çilek içermesi ve cilde teması da aynı şekilde alerjik tepkilere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Bu semptomlar varsa çileğe alerjiniz olabilir

Aldemir, çilek alerjisi olan kişilerin gösterdiği belirtiler şu şekilde sıraladı:

“Derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma ve yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ve ağrı hissi, ağızda ve dudaklarda kaşıntı ve karıncalanma hissi, derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal, mukozada tahriş ve burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, karında şişkinlik ve gaz, mide bulantısı, ve şiddetli karın ağrısı çileğe alerjisi olanlarda görülen semptomlardır. Fakat bazı kişilerde ve durumlarda çok daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir."

“Çilek alerjisini tamamen ortadan kaldırmak mümkün”

Çilek alerjisinin belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu ifade eden Aldemir, "Tüm gıda alerjilerinde olduğu gibi çilek alerjilerinde de mutlak sonuç veren bir tedavi şekli bulunmaz. Çilek alerjisi olduğu anlaşıldığında mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Doktorunuzun reçete ettiği alerji ilaçları ile çilek alerjisi belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak mümkün olur. Ancak solunum yolunun tıkanması veya kalp atışında hızlanma gibi hayati tehlike oluşturabilecek ağır belirtiler söz konusu olduğunda ve anafilaksik şok gibi durumlarda ilaç enjekte edilmesi gerekeceğinden tedaviye mutlaka hastane ortamında ve alerji uzmanı eşliğinde devam edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.