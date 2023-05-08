Kerem Kınık görevden alındı, istifa etti iddiası doğru mu, haber geldi

11 ili vuran büyük depremin ardından birçok kesimin tepkisini çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında bugün sosyal medyada görevden alındı, istifa etti şeklinde iddialar vardı. Peki günlerdir ortalarda görünmeyen ve birçok siyasinin de istifa etmesini istediği Kerem Kınık gerçekten istifa mı etti?

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11 ili vuran, etkisi tüm Türkiye'yi vuran büyük deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken Kızılay Başkanı Kerem Kınık hala gündemde. Depremin ilk günlerinde AFAD'a çadır satması ile gündem olan ve birçok kişi tarafından eleştirilen Kerem Kınık hakkında sosyal medyada istifa etti, görevden alındı iddiaları dolaşıyor. Peki bu iddialar doğru mu Kerem Kınık nerede?

Kızılay, depremlerin ardından bölgedeki “yetersizliğiyle” eleştirilmiş, ardından da sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği’ne çadır satmasıyla da kamuoyunda çokça tartışılmıştı.

Kınık, Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında satıldığına yönelik haberleri kısa bir süre içerisinde doğrulamış ve “2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" demişti.

Kerem Kınık hakkında istifa etti, görevden alındı iddiaları dolaşsa da bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Kerem Kınık hala Kızılay Başkanı olarak görevine devam ediyor. Bu konuda ne resmi kaynaklardan ne de Kerem Kınık'tan bir açıklama henüz gelmedi.

Kerem Kınık kimdir?

Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul’da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘’Afet Tıbbı’’ doktora programını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yapan Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu süre zarfında AER Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nda İstanbul’u temsil etti.

Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık ,halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Kınık, üniversite yıllarından başlayarak, çeşitli organizasyonlarda insani yardım için gönüllü oldu. Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.

Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde insani yardım faaliyetleri ve projeler yönetti. İnsani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında birçok makale kaleme aldı.

2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay’da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi.

2015 yılından Kasım 2017’ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Türk Kızılay yeniden yapılanma ve kurumsal gelişim, hacim, etkinlik ve verimliliğin artırılması ve uluslararasılaşma anlamında önemli merhaleler kat etti.

Kınık, amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir.

Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.