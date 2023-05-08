Mehmet Sekmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Erzurum Belediye Başkanı hangi partiden?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğramasının ardından Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen merak konusu oldu. Kameralar karşısına geçerek İmamoğlu'nun resmi izin almadığını belirten Mehmet Sekmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi Gülay Sekmen kimdir?

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Seçime sadece günler kala meydanlarda ateş iyice harlandı. 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanı adayını seçecek. Seçime sayılı günler kala bugün gündem Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı sonrasında Erzurum Valisi ve Erzurum Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Mehmet Sekmen'de en çok araştırılan isimlerden oldu. 65 yaşında olan Mehmet Sekmen aslen Erzurum İspir doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı.

Mehmet Sekmen kimdir?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Mehmet Sekmen, evli ve dört çocuk babası.

Mehmet Sekmen siyasi yaşamı

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak çalıştı.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento’da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.