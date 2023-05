Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Okay Memiş siyasi geçmişi

2018 yılında Resmi Gazete kararı ile Erzurum Valisi olarak atanan Okay Memiş bir anda Türkiye'nin gündemine oturan isim oldu. Ekrem İmamoğlu'nun miting alanını otobüslerle kapattığı ve gerekli güvenlik önlemleri almadığı iddia edilen Okay Memiş'in hayatı da merak edildi. Peki Okay Memiş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Okay Memiş eşi Sibel Memiş ne iş yapıyor?

Türkiye sadece 6 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanı adayını seçecek. Seçim adım adım yaklaşırken meydanlarda hararet iyice arttı, tansiyon yükseldi. Bugün gündemde olan isimlerin başında ise 2018 yılında Erzurum'a vali olarak atanan Okay Memiş vardı. Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı yere otobüslerle kapattığı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı iddia edildi. Bu sıcak gelişmelerin ardından Okay Memiş merak edildi. 53 yaşında olan Okay Memiş aslen Giresunlu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Okay Memiş'in eşi Sibel Memiş'tir. Bu evlilikten iki çocuğu vardır.

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.