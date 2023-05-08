BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  GÜNCEL

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Okay Memiş siyasi geçmişi

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Okay Memiş siyasi geçmişi

2018 yılında Resmi Gazete kararı ile Erzurum Valisi olarak atanan Okay Memiş bir anda Türkiye'nin gündemine oturan isim oldu. Ekrem İmamoğlu'nun miting alanını otobüslerle kapattığı ve gerekli güvenlik önlemleri almadığı iddia edilen Okay Memiş'in hayatı da merak edildi. Peki Okay Memiş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Okay Memiş eşi Sibel Memiş ne iş yapıyor?

Abone ol

Türkiye sadece 6 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanı adayını seçecek. Seçim adım adım yaklaşırken meydanlarda hararet iyice arttı, tansiyon yükseldi. Bugün gündemde olan isimlerin başında ise 2018 yılında Erzurum'a vali olarak atanan Okay Memiş vardı. Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı yere otobüslerle kapattığı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı iddia edildi. Bu sıcak gelişmelerin ardından Okay Memiş merak edildi. 53 yaşında olan Okay Memiş aslen Giresunlu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Okay Memiş'in eşi Sibel Memiş'tir. Bu evlilikten  iki çocuğu vardır. 

Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.  

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı! Yeni gelişme var: 36 sanık...
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı! Yeni gelişme var: 36 sanık...
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?