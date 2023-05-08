Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın iç ve yüksek kesimleri ile Çankırı, Kırıkkale, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Bayburt'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 25

Bursa: Parçalı bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23