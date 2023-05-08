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Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...

NEVŞEHİR'de mesaisinin ardından birliğinden yaya olarak ayrılan jandarma personeli, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

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Nevşehir'deki, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı. Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki JAKEM yerleşkesinden yolun karşısına geçmek isteyen Kabayal'e bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabayel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından çevrede inceleme yapan polis, aracı Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak'ta terk edilmiş halde bulurken, otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki D.A.K, polise teslim oldu.

Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Becel, "JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etap sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük." dedi. (AA)

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