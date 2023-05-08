BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  DÜNYA

Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak

Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak

Çin ile 5 Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ni biraraya getiren "C+C5" işbirliğinin ilk liderler zirvesi, Çin'in Şian kentinde yapılacak.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Çin-Orta Asya Zirvesinin 18-19 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.

Zirve, Çin ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak.

Çin ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı, 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 12 Mayıs 2021'de Çin'in ev sahipliğinde, 8 Haziran 2022'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde bir araya gelmişti.

Çin-Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsü 27 Nisan'da Çin'in Şian şehrinde yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında aynı şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda
İbrahim Tatlıses 30 yıl aradan sonra Mersin'de! Bakan Nebati'den sahnede özel istek
İbrahim Tatlıses 30 yıl aradan sonra Mersin'de! Bakan Nebati'den sahnede özel istek
Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 'Öyle bir kazanacağız ki bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek'
Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: 'Öyle bir kazanacağız ki bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek'
Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e sürpriz ev ziyareti! "Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin"
Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e sürpriz ev ziyareti! "Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin"
Erzurum'da olaylı miting! Belediye Başkanı İmamoğlu'nu suçladı: "Artık senin ipliğin pazara çıktı"
Erzurum'da olaylı miting! Belediye Başkanı İmamoğlu'nu suçladı: "Artık senin ipliğin pazara çıktı"
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması! Resmî olarak ilan edilmiş bir miting alanı yoktu
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması! Resmî olarak ilan edilmiş bir miting alanı yoktu
Ekrem İmamoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seslendi: "Sizin gibi mendebur suratlı olacağıma sevgi pıtırcığı olurum"
Ekrem İmamoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seslendi: "Sizin gibi mendebur suratlı olacağıma sevgi pıtırcığı olurum"
Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe yorumu! Jorge Jesus'a isyan etti: "Nasıl şampiyon olacaksın sen"
Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe yorumu! Jorge Jesus'a isyan etti: "Nasıl şampiyon olacaksın sen"