Ekrem İmamoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seslendi: "Sizin gibi mendebur suratlı olacağıma sevgi pıtırcığı olurum"

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a dönüş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılamak için akın eden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Bu atılan taşlar Ekrem İmamoğlu'na atılmadı. Bu atılan taşlar, kardeşiliğimize atılmıştır, bu memleketin inancına atılmıştır" derken 2019'da "efendim bu sevgi pıtırcığıymış" dediler. Sizin gibi mendebur suratlı olacağıma sevgi pıtırcığı olurum" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı.

Binlerce İstanbullu havalimanına akın etti

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için İstanbulluları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Kaftancıoğlu'nun çağrısına uyan binlerce İstanbullu Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

İmamoğlu yaşananların ardından İstanbul'a geldi. Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekrem'e değil milletimin her bir ferdine helal olsun. Sevgili hemşehrilerim, güzel insanlar. Biraz dertleşelim.

Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Erzurumlulara kırıcı davranmayın, onlar masum. Bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100-200 kişi asla masum değil. İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara nasıl provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam. Üç. defa kendim televizyonlara söyledim. Allah biliyor. O şehirde benim akrabalarım, ticaret yapan insanlarım var. Defalarca gittim. Erzurumlu boşuna dadaş adını almamıştır. Erzurumlu yiğittir.

Bizim elimizde görüntüler var suç duyurusunda bulunacağız. Bu saldırıyı yapan 200-300 kişi içerisinden kaç kişi gözaltına alındı bana bir bilgi gelmedi. Haber ve cevap bekliyoruz.

Belediye Başkanı o otobüsleri oraya koyarken ne için seyirci kalındı. Vali Bey 5 bin polisle tedbir alındığını söylerken ne için hiç bir müdahalede bulunulmadı. Ne için havalimanına giderken yanımızda bir polis arabası eşlik etmedi.

2.5 saat havalimanında beklememe rağmen bir yetkili gelip kardeşim ne oldu, ne için geçmiş olsun bile diyemedi. Bu soruların cevabını şuan beklemiyorum. Bu soruların cevaplarını bir hafta sonra tek tek alacağız.

Bu atılan taşlar Ekrem İmamoğlu'na atılmadı. Bu atılan taşlar, kardeşiliğimize atılmıştır, bu memleketin inancına atılmıştır, bu atılan taşlar milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Biz bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içerisinde bulunan örgütleri açıklarken biricikleri rahatsız mı oldu acaba biricikleri.

Bunlar bin yıllık devlet geneliğimizi çürüttüler ama biz bu memleketin asıl unsurları milletimiz 86 milyon insanımızla hep birlikte devlet geleneğini ayağa kaldıracağız. Bu devleti bir parti devleti, şahsım devleti yapmalarına asla müsade etmeyeceğiz.

Bakın siz nasıl bugüne kadar güler yüzle kazanmışsak unutmayın bana ne dediler 2019'da "efendim bu sevgi pıtırcığıymış" dediler. Evet ben sevgi pıtırcığıyım var mı, var mı? Ben sevgi pıtırcığıyım, senin gibi bir avuç insan gibi suratı asık bizde mendebur suratlı derler öyle olacağıma evet ben sevgi pıtırcığıyım sevgi. Her biriniz bulunduğu yeri sevgiye boğacaksınız sevgiye.