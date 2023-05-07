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MSB acı haberi duyurdu: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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