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Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe yorumu! Jorge Jesus'a isyan etti: "Nasıl şampiyon olacaksın sen"

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe yorumu! Jorge Jesus'a isyan etti: "Nasıl şampiyon olacaksın sen"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı. Dilmen, sarı-lacivertliler için "Okyanusu geçti, derede boğuldu" görüşünde bulunurken "Nasıl şampiyon olacaksın sen? Devamlı 5 kişi değiştirmek zorunda mısın?" diyerek Jorge Jesus'a tepki gösterdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası TV 8.5'ta maç için açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in görüşleri şu şekilde:

"Fenerbahçe, son yıllarda kardiyologları ve psikologları zengin etti. Golden sonra sanki şampiyonluk isteyen takım Giresun, 1 puana 'tamam' diyen Fenerbahçe gibiydi. Fenerbahçe okyanusu geçti , derede boğuldu. Dereden kastım İstanbulspor, Ümraniyespor, Giresunspor takımları."

"Bir takımın kalbi orta sahasıdır. Galatasaray ve Beşiktaş orta sahayı çabuk geçebilen takımlar. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularını maç içinde göremiyorsunuz. 'Zemine mi girdi bu oyuncular?' diyorsunuz."

"Fenerbahçe, Jesus ile çıktığı 49 resmi maçın hepsinde 5 oyuncu değişikliği yapmış. Nasıl şampiyon olacaksın sen? Devamlı 5 kişi değiştirmek zorunda mısın? Ferdi sağ bek başladı, sağ kanada geçti, sol bekte bitirdi. Oyuncunun da bir canı var, her yerde aynı performansı veremez."

"Her maçın son dakikalara kalması; kazansanız bile iyi takım olduğunuzu göstermez. Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu ama Türkiye Ligi'nin gerçeği başka. 2-3 yıldız oyuncu şampiyon olmanıza yetiyor. Fenerbahçe'de Arda'yı çıkarın; Beşiktaş ve Galatasaray seviyesinde oyuncu yok."

"Hiçbir takım hakem yüzünden sezonu kaybettiğini söyleyebilecek konumda değil. Ama bir gözlemcinin aranıp da yazdığı raporu değiştirmesini istemesi... Böyle bir şey olabilir mi?"

"Gözlemci raporunu değiştirmeyen Erol Ersoy'a görev vermiyorlar. Bunu bilen gözlemciler ne yapacaklar?"

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