BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan saldırı açıklaması! Fotoğrafı gösterdi: 'Şu çocuğu polis koruyamadı'

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu duruma isyan etti. Miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını gösteren İmamoğlu, "Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olaylar çıktı. Bir grup İmamoğlu ve otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi.

'Şu çocuğu polis koruyamadı'

Ekrem İmamoğlu, çıkan olayların ardından paylaşılan bir videoda yaralanan bir çocuğun resmini göstererek "Şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden." ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'ndan bir açıklama daha

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

"Devletin kolluk güçleri oradaydı, müdahalede bulunmadı. Vali beni aradı, 7 yaralı olduğunu söyledi. Ben şu anda 9 yaralıyla konuştum. Orada yaralanan tüm hemşehrilerim sağlık durumuyla ilgili durumları bize aittir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halindeyim. Bu konunun Erzurumlularla bir ilgisi yok. Bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle uzaktan yakından ilgisi yok. Erzurumlu hemşehrilerim bunu adaleti ile sorgulayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşehrilerimle bir arada olacağım.

'Son kez uyarıyorum' deyip iktidara seslendi

Partizanca hareket edenlerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları sizi uyarıyorum. Bu millete zarar veriyorsunuz. Biraz utanmanız varsa söylemlerinize dikkat edin."

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı!
Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı!
Kuşadası'nda kumar operasyonu: Hepsi ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var
Kuşadası'nda kumar operasyonu: Hepsi ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var
Elazığ'da 2 araç oyun parkını bastı! Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı
Elazığ'da 2 araç oyun parkını bastı! Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı
MSB acı haberi duyurdu: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu!
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı! Mitingde olay çıktı: Otobüsün camları kırıldı!
Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı! Mitingde olay çıktı: Otobüsün camları kırıldı!
Kritik seçim öncesi Millet İttifakı'na büyük şok! 2 bin kişilik grup AK Parti'ye katıldı
Kritik seçim öncesi Millet İttifakı'na büyük şok! 2 bin kişilik grup AK Parti'ye katıldı
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Konyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü...
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Konyaspor ve Kayserispor puanları bölüştü...
Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"
Ekrem İmamoğlu Sivas'tan seslendi: "Türkiye’nin değişime ihtiyacı var"
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
Canan Kaftancıoğlu, AK Parti mitinginde kendi görüntülerinin izletildiği anları paylaştı: Hemşeri kıyağı
TFF duyurdu; futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi
TFF duyurdu; futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi
Şanlıurfa'da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Büyük İstanbul mitingi! Bay baş Kemal istersen fıçılarla iş, milletim sarhoşa ayyaşa bu ülkeyi bırakmaz
Büyük İstanbul mitingi! Bay baş Kemal istersen fıçılarla iş, milletim sarhoşa ayyaşa bu ülkeyi bırakmaz