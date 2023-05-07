Ekrem İmamoğlu'ndan saldırı açıklaması! Fotoğrafı gösterdi: 'Şu çocuğu polis koruyamadı'

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu duruma isyan etti. Miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını gösteren İmamoğlu, "Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olaylar çıktı. Bir grup İmamoğlu ve otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi.

'Şu çocuğu polis koruyamadı'

Ekrem İmamoğlu, çıkan olayların ardından paylaşılan bir videoda yaralanan bir çocuğun resmini göstererek "Şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden." ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'ndan bir açıklama daha

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

"Devletin kolluk güçleri oradaydı, müdahalede bulunmadı. Vali beni aradı, 7 yaralı olduğunu söyledi. Ben şu anda 9 yaralıyla konuştum. Orada yaralanan tüm hemşehrilerim sağlık durumuyla ilgili durumları bize aittir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halindeyim. Bu konunun Erzurumlularla bir ilgisi yok. Bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle uzaktan yakından ilgisi yok. Erzurumlu hemşehrilerim bunu adaleti ile sorgulayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurumlu hemşehrilerimle bir arada olacağım.

'Son kez uyarıyorum' deyip iktidara seslendi

Partizanca hareket edenlerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları sizi uyarıyorum. Bu millete zarar veriyorsunuz. Biraz utanmanız varsa söylemlerinize dikkat edin."