Kuşadası'nda kumar operasyonu: Hepsi ele geçirildi! Çok sayıda gözaltı var

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken 23 bin 200 TL para ele geçirildi.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılan adreslere yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Camikebir Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda kumar masasından 23 bin 200 TL, 650 dolar ve 100 Euro nakit para ile 104 adet oyun kağıdı, 160 adet oyun pulu, 2 adet zar ve 2 adet tahta çubuk ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.T. isimli kumar oynatan şahıs ile birlikte 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. isimli kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 16 kişiye toplamda 64 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.