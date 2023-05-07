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Elazığ'da 2 araç oyun parkını bastı! Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 araç oyun parkını bastı! Pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ’da iki araç ile husumetlilerinin bulunduğu mahalleye gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay, merkez Rüstempaşa Mahallesi Çilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç ile husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiye pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheliler yine geldikleri araçlarla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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