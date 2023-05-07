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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı!

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, İnegöl-Kurşunlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de Kurşunlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Samet A. (26) yönetimindeki 16 SE 219 plakalı otomobil, aynı yöne giderken Eymir Mahallesi'ne dönen İnci Ö. yönetimindeki 16 F 0777 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın sonucu 16 SE 219 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçtaki Nevide A. (65), Mürüvvet A. (59), Merve Ö. (29) ve Hafza Ö. (5) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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