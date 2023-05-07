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HABER /  POLİTİKA

Saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Erzurum Valisi'ne sert tepki: "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaylarla ilgili Erzurum Valisi Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesinde sinirlerine hakim olamadı. Görüşmede Vali Memiş'in "Ağır konuşuyorsunuz?" sözleri üzerine İmamoğlu, "Sen dua et ki böyle konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

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Bugün Erzurum'da miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendiği anlarda taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu ve alandakilere taş atan bir grup, vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

Vali ve Emniyet Müdürüne tepki gösterdi

İmamoğlu, olaylara polislerin müdahale etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Vali'ye sert çıktı

Olayların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ile telefonda görüşen İmamoğlu sinirlerine hakim olamadı. İmamoğlu, Vali Memiş'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"Dua et ki ben böyle konuşuyorum"

İmamoğlu, telefonda Vali Memiş'e, "Erzurum adına kınıyorum. Dadaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. Bana tedbirleri aldık ama üzgünüm derseniz, bunları söylerim size. Ama ben tedbirleri almadım, gereğini yapacağım... Ağır mı konuşuyorum. Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum" dedi.

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