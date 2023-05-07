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Fenerbahçe Giresun'da üstünlüğünü koruyamadı! Kanarya zirve yarışında yara aldı

Fenerbahçe Giresun'da üstünlüğünü koruyamadı! Kanarya zirve yarışında yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında çok kritik iki puan bıraktı. Sarı-lacivertliler penaltıyla öne geçip 68'de yediği golle ağır yara aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Fenerbahçe karşılaşmanın 20. dakikasında Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 68. dakikasında Riad Bajic sahneye çıktı ve Giresunspor'a 1-1 beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 68'e, Giresunspor da 28'e yükseltti. 

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise normal fikstüre göre Hatayspor'la karşılaşacaktı. Hatayspor'un ligden çekilmesinden dolayı Giresunspor'un hanesine doğrudan 3 puan yazılacak. 

Kanarya zirve yarışında yara aldı

Maçtan önce 67 puanı bulunan Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı maç fazlasıyla Galatasaray'la aynı puana sahip olacaktı. Ancak mücadeleden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler 68 puanla ikinci sırada kaldı. Lider Galatasaray'ın maç fazlasıyla 70 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip de Başakşehir'le karşılaşacak. Zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Rossi’nin şutu kaleci Ferhat’ta kaldı. Bu pozisyonda VAR’dan gelen uyarıda ceza alanı içerisindeki karambolde Arias’ın eline çarpan top nedeniyle penaltı kararı verildi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

33. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ara pasında defansın arkasına sarkan Sainz’in şutu yandan dışarı gitti.

39. dakikada Serginho’nun pasında Görkem’in ceza yayı içerisinden vurduğu şutta top kaleci İrfan Can’da kaldı.

45. dakikada Alper’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut İrfan Can’dan sekti. Dönen topa Bajic’in şutunu İrfan Can son anda kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Giresunspor’da Mejia’nın pasıyla defansın arkasına sarkan Bajic’in şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Zajc'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada Serginho’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada Arda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

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