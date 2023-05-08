Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'

ERZURUM'da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Konya'da miting yapacak. Miting öncesi, Konya Kızılay yöneticileri büyük bir provokasyona imza attı. Mekke'deki 'Şeytan taşlama alanı" fotoğrafı "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" notuyla paylaşıldı. Bugün mitingin yapılacağı alan işaret edilerek, "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" çağrısı yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırının yankıları sürerken, bugün gerçekleştireceği Konya mitingi öncesinde Konya Kızılay'ın iki yöneticisi provokasyon kokan iki paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nu taşlamak için Konyalılar, mitingin yapılacağı Anıt Meydanı'na çağrıldı.

Hac dönemi erken başlamış!...

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweetini alıntılayan Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazdı.

Şeytan taşlamak isteyen Anıt'a gelsin!

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın danışmanı Sami Kayalar da kişisel hesabından önce "Öyle aklıma geldi, paylaşayım dedim" notuyla "Şeytan taşlama" fotoğrafı paylaştı. Ardından da "Bu milleti tanımayanlar görsün de tanısın" paylaşımı yaptı.