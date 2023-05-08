Saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na sanatçılardan destek! Cem Yılmaz, Tarkan, Şahan Gökbakar....

Şahan Gökbakar: Organize kötülük! Asla utanmıyorlar

“Organize kötülük sınır tanımıyor. Bazen hakaret ediyor, bazen taş atıyor, bazen deli saçması iftiralarla algı yapıyor, ayrıştırıyor, nefret ekiyor, bölüyor! Asla utanmıyor. Sınırsızca saldırıyor ve açıkca tehdit ediyor. Erzurum da yaşanan olaylar da, terör üzerinden ülkenin yarısından fazlasına atılan iftiralar da akıl alır gibi değil. İyi, vicdanlı, sağduyulu ve bu Cumhuriyeti çok seven insanlar olarak, beraberce bu kötülüğün karşısında duracağız. Onurlu, gururlu şerefli ve namuslu hayatlarımızı sevgi ve huzur içinde hep birlikte yaşayacağız hiç merak etmeyin!”