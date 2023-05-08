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Erzurum'da olaylı miting! Belediye Başkanı İmamoğlu'nu suçladı: "Artık senin ipliğin pazara çıktı"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mitingdeki taşlı saldırıyla ilgili İmamoğlu'nu suçladı. Kaosu yaratanın İmamoğlu olduğunu belirten Sekmen, "Zannediyor ki on binlerce insan cumhurbaşkanımızı karşıladığı gibi onu da karşılayacak. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Size bu milletten artık destek yok. Şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde saldırıya uğradı. İmamoğlu'nun otobüsüne ve miting alanına taş yağdıran bir grup, bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, provokasyonla ilgili de CHP ve İmamoğlu'nu suçladı.

"Size bu milletten artık destek yok"

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Sekmen, provokasyonu CHP'lilerin yaptığını savundu. Mitinge katılanların dolar kuru ve bakan Nureddin Nebati'yle ilgili taşıdığı dövizleri de 'kanıt' olarak sunan Mehmet Sekmen, "Bu kaosu yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Çünkü etrafta kimseyi görmeyince o zannediyor ki bu milliyetçi-muhafazakar şehirde on binlerce insan cumhurbaşkanımızı karşıladığı gibi onu da karşılayacak. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Size bu milletten artık destek yok. Bunu böyle bilesiniz Allah'ın izniyle. Onun için şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuku yok. Valimizi, emniyetimizi, polisimizi zora sokacak hiçbir harekete şeyi yok." dedi.

"Suç duyurusunda bulunuyorum"

Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şu anda nöbetçi cumhuriyet savcılığına geçiyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı ne zaman miting için resmen müracaatta bulundu? Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı yaparsanız bunun cevabı budur.

"CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atıldı"

CHP'liler 'aslında bakan olmasa komik adam' diye pankartlarla gelerek... Bizzat taşlar sopalar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Zaten 15-200 kişilik bir grup bu. Böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Bu hale düştükleri için 'Nasıl bir kaos yaratalım. Nasıl bir sıkıntı yaratalım' diye hem Erzurum hem de bugün yapılan İstanbul mitingine gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise. (Cep telefonunu göstererek) Bakınız CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Tespit ettik. Taşı atan kendileri, polisi zora sokan kendileri. Arkasından deniyor ki, efendim vali vazifesini yapmadı. Şehrimin valisi, şehrimin emniyet müdürü... Arkadaşlar buranın miting alanı olmadığı ifade edilmiş. Sadece esnaf ziyaretine izin verilmiş. Ama biz bu alanda miting yapacağız diye zorlanır, zorbalık kullanılırsa devletin yapabileceği başka bir şey yok. Aynı heyetten de etrafta bulunan insanlara taşlar, sopalar atılıyor."

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