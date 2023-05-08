Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e sürpriz ev ziyareti! "Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşini evlerinde ziyaret ettiler. Ziyaretten tek kare fotoğraf paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor' mesajını yayınladı.

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Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akşener ailesine yaptıkları ziyarette çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" ifadelerini kullandı.

"Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin"

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin paylaştığı tweeti alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz."