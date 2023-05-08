Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun

Motorin ve benzinde indirim sevinci kısa sürdü. Motorin ve benzine bu gece yarısı zam geliyor. İşte 8 Mayıs 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları...

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Uluslararası piyasada brent petrol fiyatının 74 dolara kadar çekilmesinden sonra akaryakıt fiyatları için peş peşe indirim gelmişti. İndirim motorin fiyatı ve benzin fiyatı için söz konusu olurken LPG otogaz fiyatı tarafında bir gelişme yaşanmamıştı. Sektör kaynakları tarafından verilen son dakika bilgisine göre bu kez akaryakıtta motorin ve benzin için çifte zam gelecek.

Benzine 43, motorine 66 kuruş zam

Araç sahipleri motorine ne kadar zam gelecek diye merak ediyordu, miktar belli oldu. Motorin litre fiyatı için 9 Mayıs Salı gününden itibaren 66 kuruş zam, benzin litre fiyatı için ise 43 kuruş zam gelecek.

Ankara ve İzmir'de 20 lirayı geçecek

Akaryakıtta yapılan 1 lira 6 kuruşluk indirimle benzin fiyatı uzunca bir süreden sonra 20 TL altına düşerken yeni zamla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 19.78 TL’ye yükselecek. Ankara ve İzmir benzin fiyatı 20,13 TL’ye çıkacak.

8 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası bir litre benzinin fiyatı: 19,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası bir litre motorinin fiyatı: 17,91 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG otogaz fiyatı: 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzinin fiyatı: 19,39 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre motorinin fiyatı: 17,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG otogaz fiyatı: 10,52 TL

İzmir akaryakıt fiyatları - Benzin fiyatı & Motorin fiyatı

İZMİR

İzmir benzin litre fiyatı: 19,.72 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 18,42 TL

İzmir LPG otogaz litre fiyatı: 11,04 TL

Ankara akaryakıt fiyatları - Benzin fiyatı & Motorin fiyatı

ANKARA

Ankara benzinin litre fiyatı: 19,74 TL

Ankara motorinin litre fiyatı: 18,33 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 10,45 TL

Bursa akaryakıt fiyatları - Benzin fiyatı & Motorin fiyatı

BURSA

Bursa bir litre benzinin fiyatı: 19,62 TL

Bursa bir litre motorinin fiyatı: 18,31 TL

Bursa LPG otogaz fiyatı: 10,50 TL

Antalya akaryakıt fiyatları - Benzin fiyatı & Motorin fiyatı

ANTALYA

Antalya benzinin litre fiyatı: 20,11 TL

Antalya motorinin litre fiyatı: 18,86 TL

Antalya LPG otogaz fiyatı: 10,56 TL