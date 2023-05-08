BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler

Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan anne ve kızı ölümden döndü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, M.B.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde  devrildi. Araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan M.B. ile 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Anne ve kızı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet ise trafik polisi tarafından yapılan inceleme sonrası otoparka kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda