Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan anne ve kızı ölümden döndü.

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Edinilen bilgiye göre, M.B.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan M.B. ile 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Anne ve kızı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet ise trafik polisi tarafından yapılan inceleme sonrası otoparka kaldırıldı.