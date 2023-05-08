BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  GÜNCEL

Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Hasan Çiçek (27) yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.

Sürücü Çiçek, gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Gece yarısından önce depoları doldurun
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Deprem yardımı diye ülkeye silah sokuldu! Washington Post'tan kriz yaratacak haber
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Konya'da provokasyon hazırlığı! Ekrem İmamoğlu gidiyor! 'Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gelsin'
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda
Sinan Ateş'in ablası isyan etti: Torbacılar içeride cinayeti azmettirenler hala dışarıda