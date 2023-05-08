BIST 4.385
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.267,53
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çorum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde Muhammet Emin K. yönetimindeki 60 COA 605 plakalı otomobil, Halit Y. İdaresindeki 19 ADL 101 plakalı otomobil ile Aydın K'nin kullandığı 42 AIF 926 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Halit Y. ile Özden K. ve Seyit Furkan T. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı