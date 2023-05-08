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A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü

A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü

A101 markette yine midenizi alt üst edecek görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez bir vatandaş zincir marketten güvenerek aldığı ürünü evde açınca gözlerine inanamadı.

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Türkiye'de birçok kişi tarafından tercih edilen A101 marketler zinciri, son günlerde gündemde olan bir skandalla karşı karşıya kaldı. Bazı müşterilerinin A101'den aldığı konserve mısır kutularında küf olduğunu fark etmeleri sonrası, tepkiler artmaya başladı.

Bir vatandaş aldığı konserve mısırın kapağını evde açtığında büyük bir şok yaşadı. Mısır diyerek satın aldığı ürün aslında sadece küften ibaretti. Hal böyle olunca ürünü satın alan müşteri hemen şikayette bulundu.

Söz konusu şikâyetinde vatandaş şu ifadeleri kullandı: 

"A101'den aldığım mısır konservesi küflü çıktı 1 gün önce mağazadan aldım. İçinde 3 tane var 1 tanesi küflü. Bu nasıl oluyor üstelik konserve. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorsunuz. Sattığınız ürünleri takip etmiyor musunuz. Tekrar alışveriş yapmayı düşünmüyorum kalitesiz"

İşte vatandaşın konserveyi açtığında karşılaştığı o manzara:

Kaynak: Milli Gazete

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