Hadise son konserinde giydiği kırmızı kıyafet ile gündem oldu: Geceliğe benzetildi
Ünlü şarkıcı Hadise, yine gündem olmayı başardı. Hadise'nin son konserinde giydiği kırmızı mini elbise geceliğe benzetildi. İşte Hadise'nin konserinden fotoğraflar...
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra paylaşımları ve yardımlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu gösteren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz akşam yine depremden etkilenen çocuklar için konser verdi.
7 bin kişilik dev konserde 37 yaşındaki popçu, kırmızı kanatlı göğüs dekolteli mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle giydi.
Hit parçalarıyla konsere başlayan ünlü şarkıcı, konserinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü;
"Konsere gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Konserden elde edilen tüm gelir depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bağışlanacak."