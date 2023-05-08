BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  DÜNYA

Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü

Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü

Bolivya'da 1967 yılında Ernesto "Che" Guevera'yı yakalayan emekli General Gary Prado Salmon, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Che Guevera'nın yakalanmasının ardından Bolivya Kongresinin 1967'de "kahraman" ilan ettiği Salmon, ülkenin doğusundaki Santa Cruz de la Sierra'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının ölüm haberini sosyal paylaşım sitesinden doğrulayan Gary Prado Arauz, "Tanrı, az önce babamı krallığına çağırdı, bize sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. Olağanüstü bir insandı." ifadesini kullandı.

1981'de kaza kurşunu ile belkemiğinden vurularak felç olan Salmon, 1988'de ordudan emekli olmuştu.

Bolivya'da, Che Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da 11 Mart 2022'de 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler
Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Nevşehir'de uzman çavuşun acı ölümü! Birliğinden çıkıp evine giderken...
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Adam 'Akşam şunu yapacağım' diye söylüyor, sabah yapıyor
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Esenyurt'ta lojistik firmasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
8 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste yayınlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
Çin, Orta Asya Türk cumhuriyetlerini ağırlayacak
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?
YSK son rakamı paylaştı! Kaç kişi oy kullandı?