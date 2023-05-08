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Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?

Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?

İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen sosyal medya fenomeni olan Cemre Demirel'in videosunu izletti. Bu video sonrası Cemre Demirel bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Peki kimdir Cemre Demirel, ne dedi, neden Erdoğan mitinginde onu izletti?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime bir hafta kala İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti mitingde konuşma yaptı. Mitingde dev ekrana yansıtılan bir videoda sosyal medya fenomeni Cemre Demirel'e de vardı. Yaşananların ardından Cemre Demirel'e dair araştırmalar başladı. Peki Cemre Demirel kimdir, ne iş yapıyor? Cemre Demirel neden gündemde, ne dedi?

Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel, Mr. Sikkofield adıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Bir blogspot sahibi olan Demirel, 1989 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Demirel'i oldukça genç yaşındayken kaybeden sosyal medya fenomeni, o zamandan sonra amcasıyla sıkı bağ kurdu. Cemre Demirel'in amcası Ahmet Demirel'in kültür seviyesinin iyi olması yeğenini de etkilemiş. 

Okuyucuların ilgi gösterdiği bir yazar haline gelen Cemre Demirel; İlluminatı, HAARP ve Elon Musk gibi dikkat çeken konularda yazılar kaleme aldı. Demirel, Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Cemre Demirel ne iş yapıyor?

Cemre Demirel'in asıl ünü, kimliğini dahi açıklamayıp anonim bir şekilde yürüttüğü michael sikkofield adlı blogspotuyla elde etti. Kalemi bir hayli kuvvetli olan Demirel, 'Bir Başka Din Tasavvuf' ve 'Piyon: Gercekle Baş Edemiyorsan, Yalanlardan Bir Kule Kur' kitaplarını yazmıştır.

 Neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul mitingine katıldı. Miting sırasında yayınlanan bir görüntü tepki çekti. Videoda fenomen Cemre Demirel de vardı.

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