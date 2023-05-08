BIST 4.385
DOLAR 19,50
EURO 21,54
ALTIN 1.267,53
HABER /  EKONOMİ

8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak

8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak

8 Mayıs altının onsu 2.021 dolardan işlem görürken gram ve çeyrek altında düşüş olduğu görülüyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Güvenli liman altında düşüşler kısa süreli alım fırsatı verirken önümüzdeki haftalarda görülmemiş rakamların görülmesi bekleniyor.

Abone ol

8 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altında düşüş var. Uzman isim İslam Memiş seçim odaklı bir hafta olduğuna dikkat çekti ve 'sağlıksız bir piyasa oluşabilir' dedi. 

8 Mayıs altın ne kadar?

Gram altın 1.266,75-1.266,96

Çeyrek altın 2.247,00-2.296,00

Yarım altın 4.536,00-4.620,00

Cumhuriyet altını 9.168,00-9.306,00

Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, ''Ons altın fiyatının yukarı yönlü olması gramdaki yükselişe etken oluyor.  Altının ileriki dönemlerde yönünün yukarı yönlü olması bekleniyor. Yurt dışından gelecek haberleri bekliyoruz. Altın her zaman güvenli limandır alıcısını her zaman sevindiriyor'' şeklinde konuştu.

İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak

Piyasa analisti İslam Memiş, BTCHaber'deki yazısında şunları kaydetti:

İçerde ise seçime odaklı bir hafta bizi bekliyor.
Son hafta olduğu için volatilite oldukça yüksek olacak.Bu hafta alan da satan da bir şeye karar verecek.Ya alacak, ya da satacak.Geride bıraktığımız haftada alan ile satanlar arasındaki denge aynıydı.Bu hafta sağlıksız bir piyasa oluşabilir.Günlük bazda fiyatlar geniş bant aralığında dalgalanabilir. Bu hafta makas aralıkları biraz daha açılabilir.Gizli tüccarlar bu haftayı iyi değerlendirir.

ÖNCEKİ HABERLER
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Ankara merkezli 19 ilde "hacker" operasyonu: 32 gözaltı
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Bolivya'da Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum nasıl?
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler
Anne-kız yola savruldu! Feci kaza ölümden döndüler