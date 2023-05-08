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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 5.207,00 puandan başladı.

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Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 5.207,00 seviyesinden işlem gördü.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,8 altında 5.225,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 5.221,00 puana geriledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.150 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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