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Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı..."

Esra Ezmeci soru karşısında şoke oldu! "Kocamın cinsel organı..."

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişki ve cinsellik tavsiyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ezmeci son olarak yine soru cevap yaptı. Ünlü isme gelen bir soru kendisini de şaşırttı.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının final yapmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarına ve tavsiyelerine devam eden Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci soru cevap aktivitesiyle dikkat çekti.

Instagram hesabından soru-cevap etkinlikleri düzenleyen Esra Ezmeci, bu sefer gelen soru karşısında resmen şaşkına döndü.

Ezmeci'ye gelen soruda "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla büyür mü bekletsek?" yazıyordu.

Bu soruya şoke olan ünlü isim açıklamasında "Turşu mu kuracaksınız? Öyle şeyler yapmayın. Sadece enerji dengelemek için banyo sonrası durulanmak için kullanın" dedi.

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