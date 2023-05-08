BIST 4.399
DOLAR 19,50
EURO 21,53
ALTIN 1.267,92
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi hacklendi!

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi hacklendi!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bakanlığın resmi sitesinin hacklendiğini belirterek, belge ve veri tabanının ele geçirildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Abone ol

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kenani, Dışişleri Bakanlığının sitesinin hacklenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sitenin ara yüzünün siber saldırıya uğradığını belirten Kenani, gerekli tedbirlerin alındığını, tüm hizmet sistemlerinin aktif olarak kamuoyunun kullanımına açıldığını kaydetti.

Kenani, “Sosyal medyada Dışişleri Bakanlığına ait olduğu belirtilerek yayımlanan bilgiler sahte ve temelsizdir. Bugün olanlarla (siber saldırı) hiçbir ilgisi yok ve sadece bir medya abartısından ibaret.” değerlendirmesinde bulundu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığının internet sitesi bir hacker grubunun saldırısı sonucu bir süre çevrim dışı kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren grup, bakanlığın çok sayıda gizli belgesini ele geçirdiğini ileri sürdü.

Ele geçirildiği belirtilen bilgiler arasında kimlik belgeleri, bakanlık yazışmaları, telefon numaraları ve binlerce bakanlık çalışanının listesinin bulunduğu iddia edildi.

Hacklenen sitenin ana sayfasında bir süre, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü liderlerinin fotoğrafları ile birlikte “Hamaney’e ölüm, yaşasın Recevi” ifadesi yer aldı.

“Kıyam ta Serneguni” (Devirene Kadar Kıyam) isimli hacker grubu, daha önce de İslam Kültür ve İletişim Kurumunun internet sitesini hackleyerek 200 bin dosya ve belge ele geçirdiğini iddia etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Diplomatik kuryeler getiriyor; oy pusulaları İspanya'dan Türkiye'ye yola çıktı
Diplomatik kuryeler getiriyor; oy pusulaları İspanya'dan Türkiye'ye yola çıktı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Okay Memiş siyasi geçmişi
Erzurum Valisi Okay Memiş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Okay Memiş siyasi geçmişi
Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı! Yeni gelişme var: 36 sanık...
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı! Yeni gelişme var: 36 sanık...
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
8 Mayıs altın fiyatları! İslam Memiş: Volatilite oldukça yüksek olacak
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
A101 marketten aldığı konserveyi açınca şoke oldu! Mide bulandıran görüntü
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Elazığ’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Böyle düğün görülmedi: Damada 5 milyon 300 bin lira takıldı, İranlı gelin resmen altına boğuldu
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?
Cemre Demirel kimdir, kaç yaşında ne dedi? Erdoğan videosunu neden izletti?