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İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'de midibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde askeri personeli taşıyan servis midibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Mithatpaşa Mahallesi 120. Sokak'ta Ege Ordu Komutanlığında görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, karşı yönden gelen H.Ö. (86) yönetimindeki 35 AD 7488 plakalı pikapla çarpıştı.

Pikap sürücüsü H.Ö. kaza yerinde hayatını kaybetti, midibüsteki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, 2'si Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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