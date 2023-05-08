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HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı

HDP'liler miting sonrası Bakan Varank'ın mobil seçim aracı ve Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı

BURSA'da Yeşil Sol Parti’nin düzenlediği miting sonrası ayrılan HDP’liler, ellerinde parti flamalarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırıda bulundu.

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Bakan Varank, Habertürk TV'de katıldığı programda soruları cevaplandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum programına ilişkin bir soru üzerine Varank, şunları kaydetti:

"Ben detaylara bakamadım. Tabii ki şiddetin siyaset meydanlarında, miting meydanlarında olması kabul edilebilir bir husus değil. Ama bakın ben de gelirken moralim bozuk geldim. Çünkü benim bir mobil led aracım var. Bursa'nın meydanında duruyor. Bu akşam üzeri bizim mobil led ekranımıza ve onun önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini izleyen vatandaşlarımıza HDP'liler saldırdı. Bugün onların mitingi varmış. Oradan ayrılan HDP'liler bizim meydanda Sayın Cumhurbaşkanımızı izleyen vatandaşlarımıza saldırmışlar. Yani birkaç arkadaşımıza çakmak vesaire öyle şeyler isabet etmiş. Yani çok ciddi bir şey yok ama şunu söylemek istiyorum, bakınız biz eğer şiddete karşı olacaksak, burada gerçekten ikircikli bir tavır göstermememiz lazım."

Olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa Kent Meydanı'nda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Yeşil Sol Parti'nin Bursa'da düzenlediği mitinginden ayrıldığı belirtilen bir grubun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunanlara saldırması yer aldı.

Kayıtlarda, partililerin, Cumhur İttifakı mensuplarına Yeşil Sol Partisi ve HDP flama sopalarıyla saldırıyı gerçekleştirdikleri görüldü.

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