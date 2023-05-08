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8 Mayıs 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

8 Mayıs 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum ne? Dolar 19,50 liradan işlem görürken Euro 21 liranın üzerinde seyrediyor. Bitcoin yine yatırımcısını üzüyor.

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Serbest piyasada 19,5000 liradan alınan dolar 19,5020 liradan satılıyor. 21,5240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,5260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 19,4980 lira, avronun satış fiyatı da 21,4280 lira olmuştu.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

Bitcoi 28.200 dolardan, Türk lirası karşısında ise 549.936 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.869, Cardano 0,369, Dogecoin (DOGE)  0,0751 dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta Stacks (STX) en çok yükselen altcoin oldu.

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