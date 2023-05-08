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Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi

Hanönü'de madenciler tiyatro oyunu sergiledi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firması tarafından iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek için "Bazı kahramanlar pelerin takmaz" oyunu sergilendi.

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Acacia Maden İş Tiyatrosu ekibinin hazırlamış olduğu tiyatro oyunu Hanönü Halk Eğitim Merkezinde 7 seans olarak izleyicilere sunuldu.

Tiyatroda basit hataların nelere sebep olabileceğini konuları üzerinde duruldu.

Acacia Genel Müdürü Zeki Sayılır, yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Faaliyete başladıkları günden itibaren iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verdiklerini anlatan Sayılır, "Önce insan’ prensibiyle hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu anlayışımızı daha da ileri götürerek 2023'ü iş sağlığı ve güvenliği yılı ilan ettik. Çalışan arkadaşlarımıza bu kararımızı duyururken 'hiçbir şey senin hayatından değerli değil' dedik." ifadelerini kullandı.

Programa Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

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