Gece yarısı bomba anket! MAK anketine göre ilk turda kazanan aday kim? Meclis'te kim ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs seçimine günler kala MAK Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MAK'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketin 5 bin 750 kişi ile 25’i Büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (depremden etkilenen 5 Büyükşehir ve 6 ilde canlı telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı hibrit bir çalışma yaptıklarını duyurdu.