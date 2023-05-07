Gece yarısı bomba anket! MAK anketine göre ilk turda kazanan aday kim? Meclis'te kim ne kadar oy alıyor?
MAK Araştırma, 26 Hisan-4 Mayıs tarihleri arasında 25'i büyükşehir olmak üzere 63 ilde 5 bin 750 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. MAK anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitiyor. Cumhur İttifakı ise Millet İttifakı'ndan önde... İşte en son anketten dikkat çeken sonuçlar...
14 Mayıs seçimine günler kala MAK Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MAK'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketin 5 bin 750 kişi ile 25’i Büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere (depremden etkilenen 5 Büyükşehir ve 6 ilde canlı telefon görüşmesi şeklinde); (52 il yüz yüze + 11 ilde telefonla) 63 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı hibrit bir çalışma yaptıklarını duyurdu.
Anketin 26 Nisan – 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Mehmet Ali Kulat, araştırma cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi gibi genel demografik bilgilerin yanı sıra, katılımcının mesleğini ölçecek sorulara yer verildiğini duyurdu. Kulat, anketin finansmanını MAK'ın abonelerinden gelen gelir ile finanse edildiğini duyurdu. İşte MAK'ın anketinden çarpıcı sonuçlar...
Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu, milletvekilliğinde AK Parti
MAK anketine katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" ve "Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçimi kazanıyor görünüyor. Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti açık ara önde gözüküyor.
AK Parti yine en büyük parti
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 35.8'i AK Parti cevabı verirken, yüzde 29.2'si ise CHP dedi. İYİ Parti diyenler yüzde 12.2 çıkarken, Yeşil Sol Parti diyenler yüzde 10.1, MHP diyenler ise yüzde 6.4, Yeniden Refah yüzde 0.9, TİP yüzde 0.4, BBP yüzde 0.6, Memleket Partisi yüzde 0.8, Zafer partisi yüzde 0.6 çıkarken kararsızlar yüzde 3.2 oldu.