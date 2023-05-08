Polisan Hellas, yeni büyüme hikayesini "geri dönüşüm yatırımlarıyla" yazacak

Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu: - "Gelecek dönemde katma değeri yüksek ürünlerle portföyümüzü genişleteceğiz"

Abone ol

Balkanların tek granül pet üreticisi olan Polisan Hellas, kuruluşunun 10. yılında "geri dönüşümle yeni bir başarı hikayesi yazmak" amacıyla bu alanda yeni yatırımlar hayata geçirecek.

Kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding'in yurt dışı yatırımları arasında yer alan ve şirket bünyesine 2013'te katılan Polisan Hellas, bu yıl 10. yılını kutluyor.

Söz konusu fabrika ile ilgili bugüne kadar yapılanların ve gelecek dönemde hedeflenen yatırımların gazetecilere anlatılması amacıyla holding tarafından fabrikanın bulunduğu Yunanistan Volos'ta basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Hacıkamiloğlu, holdingin faaliyet gösterdiği alanlara, sahip olduğu şirketlere ve finansal tablolarına ait bilgiler paylaştı.

Hacıkamiloğlu, Polisan'ı Polisan yapan sektörün kimya olduğunu, burada çok önemli AR-GE çalışmaları yaptıklarını, yabancı ortaklıklarının bulunduğunu ve yurt dışında da Polisan Hellas fabrikasında faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Liman işletmeciliği, gayrimenkul ve boya sektörlerindeki faaliyetlerinden de bahseden Hacıkamiloğlu, 2022 konsolide gelirlerinin yüzde 76,8'inin kimyadan, yüzde 13'ünün ise liman işletmeciliğinden geldiğini, boyanın bütçelendirmeye dahil olmadığını bildirdi.

Hacıkamiloğlu, "Geçen yıl zor ancak başarılı bir yıl geçirdik. Yılın ilk yarısı talep canlıydı, ekonomik aktivite yüksekti ve kur hızlı bir şekilde yukarıya doğru yükselmişti. Yaklaşık 4,2 milyar TL konsolide gelir elde ettik boya kısmı hariç. Net kârımız yüzde 483 artışla 1,6 milyar TL'ye ulaştı." diye konuştu.

- Türkiye, boya üretiminde talebi çok rahat karşılıyor

Mehmet Hacıkamiloğlu, boya sektöründeki faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe faaliyet gösterenlerle birlikte boya üreticilerinin de ilgili bakanlık tarafından Ankara'ya davet edildiğini söyledi.

TOKİ'nin yapacağı konutlar için ihtiyaç duyulan 35 bin ton boyanın karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını dile getiren Hacıkamiloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de, yıllık 600 bin ton boya tüketiliyor. 35 bin tonu çok rahat karşılarız. Sadece TOKİ'nin yapacağı konutlar için bu rakam. Aynı zamanda özel sektörün yapacağı konutlar var. Ayrıca büyük şehirlerde kentsel dönüşüm var, göçler var. Bu nedenle inşaat sektörünün önümüzdeki iki yıl inşaat malzemeleri üreten şirketlerin performansının iyi olacağını düşünüyoruz."

- "Katma değeri yüksek yeni ürünlerle portföyümüzü genişleteceğiz"

Polisan CEO'su Hacıkamiloğlu, ana işleri olarak gördükleri kimyada birçok ilke imza attıklarını, çok geniş bir portföyde üretimlerini sürdürdüklerini, yapıştırıcı alanında önemli AR-GE faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek dönemde katma değeri yüksek reçineleri daha fazla üretip portföylerini genişleteceklerini söyledi.

Reçine üretiminde yüzde 40 ile sektör lideri olduklarını ve novalak reçinesinde bu yıl yatırımlarını başlatmayı planladıklarını dile getiren Hacıkamiloğlu, dizel motorlarda kullanılan yakıtın emisyon değerini azaltan, çimento öğütülürken kullanılan enerjiyi düşüren, betonun mukavemetini artıran katkılar ürettiklerini anlattı.

Hacıkamiloğlu, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarından bahsederek ve 2022 elektrik enerjisi tüketimlerinin yüzde 60'ını yenilenebilir enerjiden sağladıklarını kaydederek, "2025'te yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmiş olacağız. Karbon nötr hedefimizi ise 2053'e kadar koyduk. Çünkü burada ham maddemizin de karbon nötr olması gerekiyor. O da bize bağlı bir durum değil." şeklinde konuştu.

Holdingin AR-GE faaliyetlerine değinen Hacıkamiloğlu, 100'ü aşkın AR-GE personellerinin bulunduğunu, geçen yıl bu alanda 25 milyon TL harcama, 25 milyon TL'lik de yatırım yaptıklarını ve solvent bazlı boyadan tamamen vazgeçerek su bazlıya döndüklerini anlattı.

Hacıkamiloğlu, Yunanistan'da yer alan ve 10 yıldır bünyelerinde bulunan Polisan Hellas'ın Balkanların tek granül pet üreticisi olduğunu kaydederek, fabrikaya ilişkin bilgiler verdi.

- "Balkanların tek pet üretim fabrikasıyız"

Polisan Hellas Ülke Müdürü Cenk Bitlis de 1998 yılında kurulan firmayı 2013'te Polisan bünyesine kattıklarını belirterek, şirketin Yunanistan ve Balkanlardaki tek polietilen tereftalat (pet) granül üreticisi olduğunu ve önde gelen geri dönüştürülmüş pet (r-pet) granül üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Fabrikanın 15 dönümü kapalı olmak üzere toplam 75 dönümlük alan üzerine kurulu olduğunu kaydeden Bitlis, yıllık üretim kapasitelerinin 84 bin tona ulaştığını, bunun 5 bin 400 tonunu preform (pet şişe) üretiminin oluşturduğunu, r-pet üretim alt yapısının toplam kapasitenin yüzde 30'una denk geldiğini anlattı.

Bitlis, "Yılda 200 milyondan fazla preform üretebiliyoruz. Rekabetimizi korumak için sürekli olarak verimlilik ve yenilik yatırımlarımız devam ediyor. Sürdürebilirliğe de odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Fabrikanın sahip olduğu yüksek otomasyona işaret eden Bitlis, çalışan sayısının 75 olduğunu, bunların arasında laboratuvar ve AR-GE çalışanlarının da bulunduğunu bildirdi.

Polisan Hellas'ın üretiminin yüzde 70'ini Yunanistan'a, geri kalan kısmını ise Balkanlardaki ve Avrupa'daki diğer ülkelere sattığını kaydeden Bitlis, "Şirketimiz 5 yıllık, sürdürülebilir karlılık odaklı stratejisinin bir parçası olarak, 2022 Haziran'da yeni preform kalıp yatırımını tamamladı. AB fonlarının daha aktif kullanımı için aldığı aksiyonları başarıyla yöneten Polisan Hellas'ın geleceğe yönelik planlamalarının odağında ise r-Pet bulunuyor." şeklinde konuştu.

- "Bu yıl 4 milyon avroluk yatırım yapacağız"

Cenk Bitlis, Avrupa plastik ve pet sektörüne ilişkin bilgiler vererek, son yıllarda geri dönüşüme verilen önemin artmasından ve Yeşil Mutabakat'tan bahsetti.

Dünyadaki yönelimi ve gittiği yeri önden görerek bu alandaki çalışmalarına ağırlık veren Polisan Hellas'ın 2019'da geri dönüştürülmüş pet granül satışlarına başladığını anımsatan Bitlis, şu bilgileri verdi:

"Bu alana yönelik yatırımlarımızın kapsamını genişleterek 2021'de r-Pet preform üretimine geçtik. Planlama dahilinde bu alanda yeni yatırımların startını da verdik. 2023 yılı için 4 milyon avroluk yatırım belirledik. Kolları sıvadık, yatırıma bu çeyrekte başlıyoruz. Bu bütçenin 3 milyon avrosunu r-Pet, geri kalanını ise iyileştirme ve genel bakım yatırımları oluşturuyor. Yunanistan'daki tek üretici biziz. Yüzde 70-75'ini biz satıyoruz. Yunan pazarına bir gün içerisinde mal teslim edebilirken, Balkanlardan gelen talebe 48 saatte cevap verebiliyoruz."

Bitlis, bu yatırım çalışmalarıyla pet pazarının stratejik oyuncularından biri haline gelmeyi amaçladıklarını kaydederek, "Çünkü AB, 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030'a kadar yüzde 30 olacak şekilde r-Pet kullanımını zorunlu hale getirdi. Ürettiğimiz ürünler, bu açıdan Polisan Hellas'a yeni fırsat kapıları açıyor." diye konuştu.

- "Avrupa ve Balkanların en önemli tedarikçisi olmayı hedefliyoruz"

Polisan Hellas Ülke Müdürü Bitlis, geçen yıl Avrupa'da 1,8 milyon ton pet kullanıldığını belirterek, bu rakamın 2025'te 2,78 milyon tona, 2029'ta ise 3,23 milyon tona çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Önceki yıl 9,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan global geri dönüştürülmüş pet pazarının 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 7,4 büyümesinin beklendiğini aktaran Bitlis, bu alandaki fırsatlara uygun olarak hayata geçirdikleri stratejilerden bahsetti.

Bitlis, bu alandaki yeni yol haritalarına işaret ederek, "Geri dönüştürülmüş pet granül alanında bölgesel iş ortaklıkları kurmak, inovatif ürünler sunmak, katma değeri yüksek ve özel ürünlerin gelir payını artırmak, müşteri portföyünü genişletmek, preform satışlarını artırmak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek verimliliği artırmayı planlamak gibi hedeflerimiz var." açıklamasında bulundu.

Coca-Cola, Nestle, Alpla, Resilux gibi şirketlerin aralarında bulunduğu güçlü bir müşteri portföyüne sahip olduklarını anlatan Bitlis, özellikle r-Pet ile preform tabanlı ürünleri sayesinde Avrupa ve Balkanların en önemli tedarikçisi olma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Bitlis, fabrikanın, gösterdiği istikrarlı büyümenin yanı sıra sürdürülebilirliği destekleyen strateji ve uygulamalarıyla birden fazla uluslararası ödüle layık görüldüğünü vurguladı.